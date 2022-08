PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze BVB w meczu pucharowym

Borussia Dortmund poszukuje zastępstwa dla Sebastiena Hallera. Niemcy spróbują wykupić Umara Sadiq z Almerii. Nigeryjczyk rozegrał spektakularny sezon w drugiej lidze hiszpańskiej, a jego usługami interesowali się pucharowicze z La Ligi.

Umar Sadiq wzbudził zainteresowanie Sevilli, Villarrealu czy Realu Sociedad. Odstraszyła ich jednak cena wymaga przez Almerię

Borussia Dortmund jest skłonna zapłacić za Nigeryjczyka około 30 milionów euro

25-latek ma zastąpić Sebastiena Hallera, który obecnie przeżywa chemioterapię

BVB zaryzykuje i wyda 30 milionów euro na Sadiq?

Liga hiszpańska w trwającym okienku przeżywa ogromne problemy. Wyłączając Barcelonę i Real Madryt, kluby z rzadka przeprowadzają głośne operacje. Tym ciekawszy wydaje się zatem temat Umara Sadiq. Nigeryjski napastnik ostatnie dwa sezony spędził w drugiej lidze, w Almerii. W minionej kampanii miał wielki wpływ na to, że zespół awansował do La Ligi. Beniaminek to, jak na warunki rozgrywek, bogaty klub. Dlatego też, gdy krajowi pucharowicze zgłaszali się po 25-letniego snajpera, właściciel przekonywał, że rozważy sprzedaż gwiazdy za 30 milionów euro. Ta metka z ceną odstraszyła Sevillę, Villarreal i Real Sociedad. Na rynku znalazł się jednak nowy gracz, skłonny do spełnienia wymagań Almerii.

Jest nim Borussia Dortmund. Niemcy liczyli, że znaleźli następcę Erlinga Haalanda w Sebastienie Hallerze. U Iworyjczyka wykryto jednak złośliwy nowotwór jądra. Zawodnik przechodzi przez chemioterapię i z pewnością nie zagra w piłkę nożną przez kilka najbliższych miesięcy. BVB jest skłonne zaryzykować. Podoba im się profil Nigeryjczyka i uważają, że odnalazłby się w Bundeslidze. Zespół z Signal Iduna Park zamierza zaoferować beniaminkowi La Ligi 25 milionów kwoty podstawowej i dodatkowe pięć w bonusach.

Sadiq w minionym sezonie rozegrał 36 spotkań w drugiej lidze hiszpańskiej. Zanotował w nich aż 18 bramek i 12 asyst.

