Jak podał niemiecki Sport, Borussia Dortmund rozpoczęła już planowanie następnego sezonu. Klub planuje wzmocnić się w obronie i na skrzydłach, zakłada też pozostanie w drużynie Jadona Sancho.

Borussia Dortmund – forma sportowa znajdzie odzwierciedlenie w letnich ruchach

Borussia Dortmund może znaleźć się w niekorzystnej sytuacji finansowej w letnim oknie transferowym. Po pierwsze, zamknięte stadiony mocno oddziałują na klubowe budżety. Wiele wskazuje też na to, że zespół z Westfalii nie wystąpi w przyszłym sezonie w Lidze Mistrzów. Co prawda BVB nadal ma szansę sięgnąć po najważniejszy europejski puchar i w ten sposób zapewnić sobie udział w przyszłorocznej edycji, ale są to raczej marzenia ściętej głowy. Zwłaszcza, że we wtorek niemiecki zespół przegrał w pierwszym meczu ćwierćfinałowym z Manchesterem City (1:2).

Utracone miliony sprawiają, że Borussia Dortmund nie będzie szaleć na rynku transferowym. Michael Zorc i Sebastian Kehl są jednak świadomi deficytów obecnych w drużynie. Pierwszą formacją wymagającą wzmocnień jest środek obrony. W tym kontekście BVB zainteresowane jest Maxence’em Lacroixe z Wolfsburga. Klub od dłuższego czasu negocjuje z 21-letnim stoperem. Rozpatrywany jest także transfer Felixa Uduokhaia z Augsburga. 23-latek w zeszłym roku zadebiutował w dorosłej reprezentacji Niemiec, a profil Transfermarkt wycenia jego wartość na 13 milionów euro.

Borussia Dortmund potrzebuje też wzmocnień na skrzydłach. Włodarze klubu zakładają, że Jadon Sancho pozostanie w klubie. Wówczas potrzebne będzie tylko jedno nowe nazwisko. Jeżeli jednak znajdzie się chętny do zapłacenia za Anglika co najmniej 100 milionów euro, BVB przyjmie tę ofertę i potrzebować będzie kolejnego ofensywnego gracza. Sport Bild informuje, że klub interesuje się dwoma Holendrami. Pierwszym z nich jest Memphis Depay, któremu niebawem kończy się kontrakt z Olympique’em Lyon, a drugi to Donyell Malen z PSV Eindhoven. Trudno jednak przewidzieć, czy któryś ze wspomnianych skrzydłowych będzie zainteresowany występami w Borussii Dortmund, jeżeli ta nie awansuje do Ligi Mistrzów. W ten weekend drużyna powróci do walki o powrót do czterech czołowych miejsc Bundesligi. W sobotę zmierzą się na wyjeździe z VfB Stuttgart.