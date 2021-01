Klaas-Jan Huntelaaar ma na swoim koncie 126 bramek w Schalke 04 Gelsenkirchen. Niewykluczone, że 37-letni napastnik wkrótce będzie mógł poprawić ten bilans. Jak informuje Bild, klub z Veltins Arena jest poważnie zainteresowany sprowadzeniem Holendra z powrotem do zespołu.

Huntelaar zawodnikiem Schalke był w latach 2010-2017, rozgrywając w jego barwach łącznie 240 spotkań. Były reprezentant Holandii zdobył w nich 126 bramek, dokładając do tego 35 asyst. W rozgrywkach Bundesligi wystąpił w 175 spotkaniach, strzelając 82 bramki.

Będący obecnie zawodnikiem Ajaksu Amsterdam doświadczony napastnik może otrzymać niespodziewaną szansę powrotu do Bundesligi. Piłkarza z powrotem do Gelsenkirchen chce ściągnąć dyrektor sportowy klubu Jochen Schneider. Na początku tego tygodnia udał się nawet w tej sprawie do Holandii. Huntelaar miałby pomóc drużynie w rozwiązaniu problemów w ofensywie oraz w walce o pozostanie w niemieckiej elicie.

37-letni Huntelaar zapowiedział niedawno zakończenie kariery po zakończeniu obecnego sezonu. Wydawało się, że zakończy ją w Ajaksie Amsterdam, do którego wrócił w 2017 roku, ale teraz pojawiła się inna opcja. Piłkarz w tym sezonie nadal potwierdza, że nie zapomniał jak zdobywa się bramki. W dziesięciu spotkaniach Eredivisie pięć razy wpisywał się na listę strzelców.

Według informacji Bilda sam Huntelaar nie mówi “nie” pomysłowi powrotu do Schalke. natomiast większym wyzwaniem dla władz niemieckiego klubu będzie osiągnięcie w tej sprawie porozumienia z władzami Ajaksu.

Schalke 04 zajmuje obecnie przedostatnie miejsce w tabeli Bundesligi, mając sześć punktów straty do bezpiecznego miejsca. Drużyna z Gelsenkirchen dopiero w ostatni weekend odniosła pierwsze zwycięstwo w tym sezonie – 4:0 z Hoffenheim. W niedzielę zmierzy się na wyjeździe z Eintrachtem Frankfurt.



18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin