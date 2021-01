Wszystko wskazuje na to, że David Alaba opuści Bayern Monachium na rzecz Realu Madryt. Dziennikarze hiszpańskiego AS-u donoszą, że w drugą stronę mógłby się udać zawodnik Królewskich – Eder Militao.

Bawarczycy dołączyli do grona takich klubów jak Juventus, Tottenham i Borussia Dortmund, które już wcześniej wykazywały zainteresowanie brazylijskim zawodnikiem. Defensor trafił do Madrytu w styczniu 2019 roku z FC Porto, ale nie zdołał przebić się do wyjściowego składu Królewskich. Nadal cieszy się wszakże dużym zainteresowaniem na rynku transferowym.

Odejście Davida Alaby z Bayernu jest praktycznie pewne. Austriak nie chciał rozmawiać z działaczami na temat nowej umowy, a jego obecna wygasa już latem tego roku. Oznacza to, że doświadczony zawodnik opuści Bawarię bez sumy odstępnego. Spekuluje się, że jest już dogadany z Realem Madryt.

Militao na wypożyczenie do Bayernu?

Sam Militao zdaje sobie sprawę, że potrzebuje regularnej gry. Najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada, że zostanie on wypożyczony, by móc ogrywać się w barwach innego zespołu. Wcześniej Brazylijczyk deklarował, że z chęcią zagrałby w angielskiej Premier League. Kusić ma go jednak także Bayern Monachium.

AS donosi, że Real Madryt mógłby bez większych problemów puścić swojego defensora do Bawarii. Zwłaszcza, jeśli zagwarantowałby sobie wcześniej pozyskanie Davida Alaby. Do przenosin Brazylijczyka do Bayernu doszłoby wówczas latem.