fot. PressFocus Na zdjęciu: Marcin Bułka

Wszystko wskazuje na to, że nowym bramkarzem Nicei zostanie Kasper Schmeichel. Będzie on stanowił poważną konkurencję dla Marcina Bułki, który latem przeniósł się do nowego zespołu na stałe. Polak ocenił prawdopodobny transfer gracza Leicester City.

Marcin Bułka był w zeszłym sezonie wypożyczony do Nicei, natomiast teraz zdecydowano się wykupić go na stałe z Paris Saint-Germain

Polakowi ubył tego lata jeden konkurent do składu w postaci Waltera Beniteza. Teraz Nicea chce zastąpić go Kasperem Schmeichelem

22-latek skomentował pogłoski o transferze Duńczyka. Nie boi się on walki o miejsce w składzie

Bułka nie pęka przed doświadczonym rywalem

Dobre występy Marcina Bułki na wypożyczeniu w Nicei sprawiły, że tego lata wykupiono go z Paris Saint-Germain za 2 miliony euro. Przy okazji z klubem pożegnał się Walter Benitez, zatem Polak długo wyglądał na pewniaka do miejsca w wyjściowej jedenastce.

Nie było natomiast tajemnicą, że francuski klub szuka kolejnego bramkarza. Po kilku tygodniach wreszcie udało się niemal sfinalizować nowy transfer. Zawodnikiem Nicei zostanie 35- letni Kasper Schmeichel, który ma na swoim koncie prawie 300 występów w Premier League.

Bułka nie pęka przed doświadczonym konkurentem i zapowiada, że jest gotowy do walki o skład. W rozmowie z RMC Sport skomentował doniesienia łączące Schmeichela z jego zespołem.

Przychodzi? Tak? W takim razie ja odejdę. A tak poważniej – rywalizacja to jest część piłki nożnej, a dla mnie to nie ma znaczenia. Nieważne, jaki zawodnik dołączy do zespołu. Rywalizacja w piłce nożnej to naturalna rzecz. Jestem skoncentrowany na boisku i staram się wykonywać swoją pracę jak najlepiej. Jestem gotowy i czuję się dobrze, co pokazałem na boisku – zapewnia Bułka.

