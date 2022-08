fot. PressFocus Na zdjęciu: Aleksander Buksa

Aleksander Buksa najbliższy sezon spędzi na wypożyczeniu w Belgii. Początkowo mówiło się o Royale Union Saint-Gilloise, lecz finalnie wybór padł na znajdujące się na zapleczu tamtejszej ekstraklasy OH Leuven.

Aleksander Buksa nie wywalczył sobie miejsca w składzie Genoi. Teraz otrzyma szanse na wypożyczeniu

Początkowo donoszono, że wzmocni Royale Union Saint-Gilloise, gdzie w ubiegłym sezonie trafił Kacper Kozłowski

Ostatecznie były piłkarz Wisły Kraków zacumuje na zapleczu belgijskiej ekstraklasy i przez rok będzie występował w OH Leuven

Buksa ma dużo do udowodnienia

Latem 2021 roku Aleksander Buksa znajdował się na ustach całej piłkarskiej Polski. Po obiecujących występach w Ekstraklasie zdecydował się na kontynuowanie kariery poza krajem, choć nieco wcześniej informowano o przedłużeniu współpracy z Wisłą Kraków. Ostatecznie okazało się to kłamstwem, a “Biała Gwiazda” na tym rozstaniu zarobiła zdecydowanie mniej, niż pierwotnie planowała.

19-latek dołączył do włoskiej Genoi z nadzieją, że wywalczy miejsce w składzie i będzie grał w Serie A. Tak się jednak nie stało, na co wpływ miało wiele czynników. Młodziutki napastnik nie prezentował wystarczającego poziomu, a ponadto mierzył się z problemami zdrowotnymi. Te kwestie sprawiły, że dla pierwszej drużyny zagrał raptem w 4 spotkaniach.

Teraz Buksa również nie znalazł się w planach na nadchodzący sezon, zatem najlepsze dla jego rozwoju jest wypożyczenie. Początkowo mówiono o rocznych przenosinach do Royale Union Saint-Gilloise, co zostało szybko zdementowane.

19-latek wyląduje w Belgii, ale będzie grał na zapleczu tamtejszej ekstraklasy. Samuel Szczygielski w programie “International Level” przekonuje, że wkrótce sfinalizowane zostaną jego przenosiny do OH Leuven.

Olek Buksa miał iść do Royale Union Saint-Gilloise, natomiast to się nie wydarzy, ponieważ ściągnięto kolejnego napastnika do tego klubu. Ale i tak będzie transfer do Belgii. Zanosi się na to, że trafi na wypożyczenie do OH Leuven – twierdzi Szczygielski.

OH Leuven nie jest anonimowe dla polskiego kibica. Barwy tego klubu w przeszłości reprezentował Bartosz Kapusta.

Zobacz również: Lech sondował opcję Sekulskiego tylko w jednym przypadku