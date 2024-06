Joan Garcia po świetnym sezonie w Espanyolu trafił na radar trzech europejskich gigantów. Jak przekazał dziennik AS, bramkarz znalazł się na liście życzeń Realu Madryt, Tottenhamu i Arsenalu.

Źródło: AS

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Joan Garcia na liście życzeń Realu Madryt, Tottenhamu i Arsenalu

W poprzednim sezonie na zapleczu La Liga w Hiszpanii zrobiło się głośno o bramkarzu Espanyolu, który został uznany za jednego z najlepszych młodych golkiperów w kraju. Solidne występy i imponujące interwencję przykuły uwagę czołowych klubów w Europie.

Jak twierdzi dziennik AS, Joan Garcia swoją postawą między słupkami zwrócił na siebie uwagę trzech topowych drużyn. Real Madryt, Tottenham oraz Arsenal bacznie obserwują 23-latka i rozważają zasadność złożenia odpowiedniej oferty, aby pozyskać go w letnim oknie transferowym. Hiszpańskie źródło zaznacza, że w kontrakcie bramkarza widnieje klauzula wykupu w kwocie 25 milionów euro.

Los Blancos jako pierwsi zwrócili uwagę na młodego golkipera. Ma to związek, z tym że wciąż nie wyjaśniła się kwestia przyszłości Andrija Łunina. W przypadku odejścia Ukraińca to Joan Garcia ma być ich pierwszym wyborem na rynku transferowym.

Jeśli chodzi o Tottenham i Arsenal to oba kluby widzą w Hiszpanie długoterminową opcję do walki o miejsce w bramce. U Kanonierów miałby rywalizować ze swoim rodakiem Davidem Rayą, zaś w Spurs walczyłby o miejsce między słupkami z Guglielmo Vicario. Natomiast z obu angielskich zespołów opcja transferu do Tottenhamu jest najmniej prawdopodobna ze względu na zbyt dużą sumę odstępnego.

W poprzednich rozgrywkach Joan Garcia wystąpił w 21 meczach, w których 12 razy zachował czyste konto. W zespole Espanyolu gra od 2021 roku, gdy na stałe został włączony do seniorskiej drużyny.