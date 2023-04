Borussia znalazła rozwiązanie? “Wycenili go za wysoko”

PressFocus Na zdjęciu: Jude Bellingham

Jude Bellingham w lecie może zmienić klub

Anglik jest łączony m.in. z City, Liverpoolem i Realem

Raphael Honigstein, niemiecki ekspert, uważa, że Borussia “znalazła rozwiązanie”

Borussia. Bellingham wyceniony na zbyt dużą kwotę?

Jude Bellingham odejdzie z Borussii Dortmund czy na kolejny sezon zostanie na Signal Iduna Park? Raphael Honigstein, niemiecki ekspert, w rozmowie w Sky Sports News zdradził potencjalny scenariusz, który mogli przyjąć Die Borussen, by na dłużej zatrzymać 19-letniego reprezentanta Anglii.

– Ostatnio w Niemczech słyszeliśmy, że w ciągu najbliższych dziesięciu dni przedstawiciele BVB mają prowadzić rozmowy z obozem Bellinghama, podczas których spróbują dowiedzieć się, jakie są jego intencje. Czy rzeczywiście istnieje klub, który jest skłonny spełnić żądania Dortmundu? Borussia nie jest zamierza pozwolić mu odejść za kwotę niższą niż 120 milionów euro, a może nawet 150 milionów euro. Może być tak, że wycenili go zbyt wysoko i próbują przekonać go, by został trochę dłużej. Nadal jest otwarty na to rozwiązanie. Z kolei zainteresowanie Liverpoolu jest dobrze udokumentowane, ale nie tylko oni chcą go pozyskać. Wciąż można grać prawie o wszystko.

Jude Bellingham w tym sezonie zaliczył 34 spotkania, strzelił dziesięć goli i zanotował sześć asyst. Jego obecna umowa obowiązuje do końca czerwca 2025 roku.