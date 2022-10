fot. PressFocus Na zdjęciu: Rami Bensebaini

Rami Bensebaini latem zostanie wolnym zawodnikiem. Borussia Dortmund uważnie przygląda się jego sytuacji i może pozyskać go już w trakcie styczniowego okienka transferowego.

Kontrakt Ramiego Bensebainiego z Borussią Moenchengladbach obowiązuje do końca sezonu

Borussia Dortmund może pozyskać go w styczniu za symboliczną kwotę

Algierczyk od 2019 roku reprezentuje barwy “Źrebaków”

Borussia Dortmund szuka wzmocnień na lewej obronie

Rami Bensebaini od dłuższego czasu budzi zainteresowanie wśród innych klubów. Od pewnego czasu Algierczyk znajduje się na liście życzeń Borussii Dortmund, a już niebawem może nadejść znakomita okazja do pozyskania go.

Kontrakt lewego obrońcy z Borussią Moenchengladbach obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku. Współpraca nie zostanie przedłużona, gdyż sam zawodnik ma ochotę zmienić otoczenie i postawić krok naprzód w swojej piłkarskiej karierze. Jego sytuację ze szczególną uwagą monitoruje Borussia Dortmund, która może przyspieszyć nieco proces ściągnięcia go do siebie.

Coraz więcej wskazuje na to, że Bensebaini opuści szeregi “Źrebaków” już w styczniu. Będzie to jedyna okazja, aby zarobić na nim jakiekolwiek pieniądze, więc Borussia Dortmund zamierza wydać symboliczną kwotę i wzmocnić lewą stronę defensywy przed kluczowymi zmaganiami w Lidze Mistrzów.

Na ten moment obie strony nie doszły jeszcze do porozumienia, lecz może się to stać w ciągu najbliższych tygodni. Bensebaini reprezentuje barwy Borussii Moenchengladbach od 2019 roku. Na poziomie Bundesligi rozegrał 77 spotkań i strzelił 17 bramek.

