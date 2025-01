Bogusz podpisał kontrakt. Szokujący transfer stał się faktem

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Bogusz

Mateusz Bogusz nowym piłkarzem Cruz Azul

Mateusz Bogusz od kilku tygodni przymierzany był do sensacyjnego transferu. Zamiast powrotu do Europy pojawiła się opcja przeprowadzki do Meksyku, gdzie mocno o pozyskanie reprezentanta Polski zabiegał dziewięciokrotny mistrz kraju – Cruz Azul.

O ile po drodze pojawiło się kilka problemów, tak ostatecznie udało się sfinalizować transfer. W sobotę wieczorem meksykański klub poinformował w mediach społecznościowych, że Mateusz Bogusz został nowym piłkarzem “Celestes”.

Wcześniej 23-latek występował na amerykańskich boiskach, gdzie w MLS bronił barw Los Angeles FC. Były klub Polaka zarobił na transferze 9 milionów dolarów. Tym samym Bogusz stał się najdrożej sprzedanym zawodnikiem w historii zespołu z miasta aniołów.

🇵🇱 Una tarde en un restaurante polaco… pic.twitter.com/gF9ZtXHnu6 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) January 25, 2025

W poprzednim sezonie Bogusz zdobył 20 bramek i zaliczył 11 asyst w 48 meczach we wszystkich rozgrywkach. Z Los Angeles FC był związany przez ponad rok, gdyż przeniósł się za ocen w marcu 2023 roku z Leeds United za milion euro. W swoim CV ma również grę w takich drużynach jak UD Ibiza, UD Logrones czy Ruch Chorzów.

Cruz Azul, czyli nowy klub Bogusza zajmuje przedostatnie 17. miejsce po 2. kolejkach Liga MX – Clausura w Meksyku. “Celestes” rywalizują również w turnieju o Puchar Mistrzów CONCACAF. W 1/16 finału zmierzą się w dwumeczu z Real Hope.