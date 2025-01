Mateusz Bogusz ma nowy klub. Reprezentant Polski zamienił Los Angeles FC na meksykańskie Cruz Azul, z którym związał się umową do 2029 roku - informuje Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Bogusz

Bogusz odchodzi do Meksyku

Mateusz Bogusz imponującymi występami w Major League Soccer zapracował na powołanie do reprezentacji Polski. Ściągnął na siebie konkretne zainteresowanie różnych klubów, a powrót do Europy zdawał się być tylko kwestią czasu. Od kilku dni w mediach pojawiały się jednak doniesienia o zaskakującym kierunku, jaki ma obrać ofensywny pomocnik. Ten zdecydował się na transfer do Cruz Azul, czyli meksykańskiego giganta. W piątkowy wieczór operacja została sfinalizowana, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk.

Dziennikarz zaznaczył, że Bogusz podpisał z Cruz Azul kontrakt, który ma obowiązywać do 2029 roku. Meksykański klub wykosztował się na gwiazdorze Los Angeles FC, płacąc za niego dziewięć milionów dolarów, co jest trzecią najwyższą transakcją w jego historii.

Bogusz dołącza do dziewięciokrotnego mistrza kraju, z którym ma walczyć o najwyższe cele. Stany Zjednoczone opuszcza jako gwiazda, mogąc pochwalić się imponującym dorobkiem – w 90 meczach dla Los Angeles FC zgromadził 24 bramki oraz 19 asyst.

Dla Bogusza Cruz Azul to szósty klub w seniorskiej karierze. Po odejściu z Ruchu Chorzów reprezentował kolejno Leeds United, UD Logrones, UD Ibizę oraz Los Angeles FC.