PressFocus Na zdjęciu: Arturo Vidal

Argentyński Boca Juniors robi wszystko, aby pozyskać Arturo Vidala. Przygoda Chilijczyka z Interem Mediolan powoli dobiega końca. Niewykluczone, że pomocnik opuści San Siro już tego lata.

Przygoda Arturo Vidala z Interem dobiega końca

Kontrakt Chilijczyka wygasa w czerwcu 2023 roku, jednak pomocnik już teraz może opuścić San Siro

Graczem nerazzurrich interesuje się między innymi Boca Juniors

Arturo Vidal na wylocie z Interu Mediolan

Kontrakt Arturo Vidala z Interem Mediolan wygasa w czerwcu przyszłego roku, jednak w mediach spekuluje się, że Chilijczyk może rozstać się z drużyną nerazzurrich już w następnych tygodniach. Ekipa z San Siro chętnie pozbyłaby się 35-letniego gracza tego lata, bowiem nie wiąże z nim przyszłości. Vidal spędził na San Siro dwa lata rozgrywając ponad siedemdziesiąt spotkań.

Jak podaje serwis calciomercato.com zawodnik ponoć osiągnął już wstępne porozumienie z Boca Juniors. Vidal miałby podpisać z argentyńskim klubem trzyletni kontrakt. – Jeśli negocjacje będą kontynuowane, mam nadzieję, że będę miał okazję porozmawiać z Arturo – powiedział trener Argentyńczyków.

Boca puszcza oczko do Vidala już od dłuższego czasu. – Urodził się, by tu grać – powiedział kilka tygodni temu wiceprezes i najbardziej rozpoznawalna postać drużyny Juan Roman Riquelme. Gracz zdążył już odpowiedzieć na te słowa mówiąc, że chętnie dołączyłby do zespołu z Argentyny. Pomocnik musiałby jednak zdecydować się na sporą obniżkę pensji. Obecnie zarabia w Interze 6,5 mln euro. Boca Juniors z pewnością nie będzie w stanie zaoferować tak wysokiej kwoty.

Boca Juniors to nie jedyny kierunek dla Arturo Vidala. Zawodnikiem bardzo poważnie interesuje się też Galatasaray Stambuł, która monituje jego sytuację od dłuższego czasu. W grze pozostaje także brazylijskie Flamengo. Media piszą również o możliwości powrotu do Chile, a konkretniej do Colo Colo, w którym pomocnik rozpoczynał swoją karierę.

