Manchester City postanowił, że nie będzie czekać do lata. Zdaniem hiszpańskich mediów działacze angielskiego klubu są gotowi już w styczniu sfinalizować definitywny transfer Savinho. Miałoby to pokrzyżować plany FC Barcelony, która także ma go na liście życzeń.

IMAGO / Alex Carreras Na zdjęciu: Savinho

Savinho ma za sobą spektakularną rundę jesienną w barwach Girony

Brazylijczyk trafił do La Ligi w ramach wypożyczenia z Troyes. Oba kluby należą do City Football Group

Manchester City rozważa pozyskanie go na stałe już w styczniu

Savinho zachwyca w La Liga

Savinho uważany jest za jedną z rewelacji tego sezonu La Liga. Nastoletni skrzydłowy trafił do Girony w ramach wypożyczenia z Troyes. Oba kluby należą do City Football Group. Kluczowym ogniwem całego konsorcjum jest Manchester City, dlatego to właśnie The Citizens mają największe szanse na wykupienie 19-latka.

Jak donoszą katalońskie media, może nastąpić to jeszcze w styczniu tego roku. Mistrzowie Anglii uprzedziliby tym samym FC Barcelona, która także ma chrapkę na Brazylijczyka.

Strata Savinho już w styczniu byłaby niewątpliwie ciosem dla Girony, która zajmuje obecnie drugą lokatę w tabeli La Liga. Bez utalentowanego 19-latka szanse na włączenie się do walki o mistrzostwo na pewno by zmalały.

Co godne podkreślenia, Girona nie mogłaby w przypadku transferu do Manchesteru City wypożyczyć Savinho do końca obecnego sezonu. Blokowałyby to przepisy. Brazylijczyk ma już bowiem za sobą jedno wypożyczenie w tym sezonie – z zespołu Troyes.