Rywalizacja o Jude Bellinghama nabiera rozpędu. Menedżer Jurgen Klopp domaga się wzmocnień środka pola Liverpoolu i chce, aby latem sprowadzono właśnie reprezentanta Anglii – donosi “Sport Bild”.

Liverpool mierzy się z ogromnymi problemami w środku pola

Lekiem na nie miałby okazać się Jude Bellingham, o którego w szczególności zabiega Jurgen Klopp

“The Reds” są gotowi wydać na niego nieco ponad 115 milionów euro (100 milionów funtów)

Liverpool chce namieszać w walce o gwiazdę Borussii Dortmund

Nie ulega wątpliwościom, że obecny sezon jest dla Jude Bellinghama ostatnim w barwach Borussii Dortmund. W minionych miesiącach wskoczył on na najwyższy światowy poziom, w związku z czym w swoich szeregach chcą mieć go największe europejskie potęgi. Wśród potencjalnych pracodawców Anglika znajduje się Liverpool, choć dotychczas media wskazywały, że to Real Madryt jest faworytem w wyścigu o jego podpis.

“The Reds” mierzą się w trwającej kampanii z ogromnymi problemami kadrowymi w środku pola, które negatywnie wpłynęły na osiągane wyniki. Wicemistrzowie Anglii zajmują dopiero dziewiąte miejsce w Premier League, a ponadto nie przekonują również w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Menedżer Jurgen Klopp nie zamierza się jednak poddawać i przygotowuje plan na przyszły rok, który miałby pomóc w powrocie na szczyt. Konieczne jest pozyskanie nowego środkowego pomocnika, a idealnym kandydatem wydaje się właśnie Bellingham.

Anglik imponuje dojrzałością, bowiem już w wieku zaledwie 19 lat jest kapitanem Borussii Dortmund. Jego przygotowanie mentalne budzi podziw samego Kloppa, który wielokrotnie wypowiadał się o nim przychylnie. To właśnie niemiecki szkoleniowiec naciska władze klubu na hitowy transfer. “Sport Bild” uważa, że Liverpool odłożył na Bellinghama ponad 115 milionów euro (100 milionów funtów). Nie wiadomo, czy taka kwota zadowoli Borussię Dortmund, która wycenia swoją gwiazdą nawet na 150 milionów euro.

Do solidnej gry w środku pola Bellingham dołożył także imponującą skuteczność pod bramką rywala. W obecnym sezonie trafiał do siatki już dziewięciokrotnie.

