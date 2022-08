Pressfocus Na zdjęciu: Sergej Milinković-Savić

Sergej Milinković-Savić łączony jest z opuszczeniem Lazio. Prezydent rzymian dostał informację od agenta Serba, że może spodziewać się oferty za niego.

Sergej Milinković-Savić to kluczowy piłkarz Lazio

Niewykluczone, że rzymianie w nowym sezonie będą musieli radzić sobie bez Serba

Na Stadio Olimpico niedługo trafi oferta od klubu spoza Serie A

Dwaj giganci zainteresowani Serbem

Sergej Milinković-Savić od kilku lat gra na wysokim poziomie w Lazio. Serb miał nawet sezon, w którym strzelił w Serie A 12 goli, dzięki czemu znalazł się na liście życzeń czołowych klubów na świecie. Problemem okazali się rzymianie, którzy za swojego zawodnika chcieli sporo ponad 100 milionów euro. Cena odstraszyła potencjalnych kupców, więc temat zmiany drużyny ucichł. Wrócił on tego lata, ponieważ Milinković-Savić minioną kampanię w Serie A zakończył mając na swoim koncie 11 goli i tyle samo asyst. Sytuację piłkarza monitorują Manchester United oraz Juventus.

Na Old Trafford przyglądają się 27-latkowi, ponieważ w drużynie Erika ten Haga konieczny jest światowej klasy pomocnik. Czerwonym Diabłom zależy przede wszystkim na tym, aby do klubu trafił Frenkie de Jong. Barcelona zaakceptowała ofertę Manchesteru United, ale weto stawia Holender, któremu aktualnie bliżej do Chelsea. Niewykluczone, ze na Old Trafford uznają Serba za odpowiednią alternatywę dla de Jonga.

Milinković-Savić chętnie zostałby także przywitany przez Juventus. Turyńczycy mają apetyt na podebranie Lazio jej kluczowego piłkarza. Bianconeri nie dysponują jednak wystarczającymi funduszami do pozyskania Serba. Większe szanse na transfer 27-latka są zatem w kontekście Manchesteru United. Zwłaszcza, że agent piłkarza poinformował Lazio iż może spodziewać się oferty zza granicy za pomocnika, która warta byłaby więcej, niż 50 milionów euro.

