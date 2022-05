PressFocus Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Piotr Zieliński jest jednym z reprezentantów Polski, którzy latem mogą zmienić barwy klubowe. Po nieudanej drugiej połowie sezonu w Napoli polski pomocnik jest mocno łączony z transferem. Wśród klubów interesujących się jego osobą jest Bayern Monachium, którego przedstawiciele mieli złożyć już w jego sprawie pierwsze zapytanie.

Piotr Zieliński jest łączony ze zmianą klubu podczas letniego okna transferowego

Wśród kierunków jakie mógłby obrać reprezentant Polski wymienia się Premier League i Bundesligę

Pierwsze zapytanie w sprawie transferu Zielińskiego złożył Bayern Monachium

Zieliński na wylocie z Napoli?

W zakończonym już sezonie Piotr Zieliński zdobył dla Napoli osiem bramek w 42 występach we wszystkich rozgrywkach. Do udanych mógł jednak zaliczyć tylko pierwszą część sezonu. Wiosną stracił bowiem miejsce w podstawowym składzie drużyny prowadzonej przez Luciano Spallettiego, co także jest jednym z powodów spekulacji dotyczących jego przyszłości w klubie.

Wśród klubów z którymi Zieliński w ostatnich tygodniach był łączony najczęściej wymieniano Tottenham Hotspur i Bayern Monachium. W pierwszym przypadku sprowadzenie Polaka do Londynu mają rozważać menedżer Antonio Conte oraz dyrektor sportowy Fabio Paratici, który bardzo dobrze znają go z czasów swojej pracy we Włoszech.

Bayern pyta o warunki

Według informacji La Gazzetta dello Sport, pierwsze kroki w kierunku ewentualnego transferu mieli także poczynić przedstawiciele bawarskiego giganta. Władze Bayernu podjęli już rozmowy z menedżerem Zielińskiego, chcąc sprawdzić czy taka transakcja byłaby możliwa.

Umowa 28-letniego reprezentanta Polski z Bayernem obowiązuje do czerwca 2024 roku i znajduje się w niej klauzula z kwotą odstępnego w wysokości 100 milionów euro. Wyłożenie takiej sumy przez którykolwiek klub jest oczywiście nierealne, ale według włoskiego dziennika Napoli byłoby gotowe pójść w tej kwestii na znaczne ustępstwa.

Prezydent Napoli Aurelio De Laurentiis zawsze podkreśla, że jest gotowy rozważyć oferty dla każdego zawodnika, pod warunkiem, że zaspokajają one jego oczekiwania finansowe. La Gazzetta dello Sport informuje, że w przypadku Zielińskiego przekraczają one 40 milionów euro.

Napoli rozgląda się także za ewentualnym następcą Polaka. Wśród kandydatów wymieniany jest czeski pomocnik Hellas Werona Antonin Barak. Z przenosinami do Neapolu łączeni są także Mathias Vecino i Nahitan Nandez.

Zobacz także: Bayern może wyłożyć 30 mln euro za gwiazdę Liverpoolu