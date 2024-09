Bayern nie dogadał się z gwiazdą Bundesligi. Wymowne słowa dyrektora

diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu

Jonathan Tah odrzuca nową umowę z Bayerem

Jonathan Tah jasno dał do zrozumienia, że nie zamierza przedłużać kontraktu z Bayerem Leverkusen, co oznacza, że latem 2025 roku będzie dostępny na zasadzie wolnego transferu. To otwiera furtkę dla klubów takich jak Barcelona i Bayern Monachium, które wciąż są zainteresowane pozyskaniem 28-letniego obrońcy.

Bayern Monachium również wyraża duże zainteresowanie Tahem, dyrektor sportowy klubu, Max Eberl, stanowczo zaprzeczył, jakoby jakakolwiek umowa została już zawarta. – Nie mamy żadnego porozumienia z Tahem odnośnie – powiedział Eberl w rozmowie ze “Sport1”, dodając, że jest zadowolony z obecnej formy swoich stoperów, Kim Min-jae i Dayota Upamecano. To stwierdzenie może dawać Barcelonie nadzieję, że wyścig o Taha wciąż pozostaje otwarty.

Nie tylko Barcelona i Bayern Monachium mają na oku niemieckiego obrońcę. Czołowe kluby Premier League, takie jak Liverpool, Manchester United, Tottenham oraz Chelsea, również wyraziły zainteresowanie podpisaniem kontraktu z Tahem, co tylko podgrzewa atmosferę wokół tego gracza i sprawia, że jego nazwisko będzie gorącym tematem w najbliższych miesiącach. Kluby będą miały możliwość negocjacji z zawodnikiem już od stycznia, gdy pozostanie mu tylko sześć miesięcy do końca kontraktu.

