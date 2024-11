Arsenal i Man Utd powalczą o gwiazdę Bayernu. Możliwy wielki powrót

Leroy Sane, były skrzydłowy Manchesteru City, może wkrótce wrócić do Premier League. Gwiazdą Bayernu Monachium poważnie zainteresowany jest Arsenal i Manchester United. Jego kontrakt wygasa latem 2025 roku, co tylko dodaje pikanterii spekulacjom.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Leroy Sane bliski powrotu do Premier League – Arsenal i United szykują ofertę dla gwiazdy Bayernu

Leroy Sane to jeden z czołowych zawodników Bayernu Monachium. Gwiazdor ponownie wzbudza zainteresowanie klubów Premier League. Arsenal i Manchester United mają nadzieję skorzystać na sytuacji kontraktowej Niemca, którego umowa z Bayernem wygasa w 2025 roku. Według doniesień “BILD”, Bayern jest gotów rozważyć sprzedaż, aby zredukować koszty i uniknąć przedłużających się negocjacji z zawodnikiem, który nie chce zgodzić się na 25-procentową obniżkę wynagrodzenia.

Dla Mikela Artety, menedżera Arsenalu, Sane mógłby stanowić idealne wsparcie i konkurencję dla Bukayo Saki. Arsenal szuka nowych opcji na skrzydle, szczególnie biorąc pod uwagę częste kontuzje Saki. Z kolei Manchester United, prowadzony teraz przez Rubena Amorima, również ma na oku gracza, który idealnie pasowałby do nowej taktyki portugalskiego menedżera.

Sane spędził cztery lata w Manchesterze City, zdobywając dwa tytuły mistrza Anglii, a jego powrót do Anglii mógłby być wielkim wzmocnieniem dla każdego z klubów. Bayern chciałby go zatrzymać w zespole, ale nie za wszelką cenę. Bawarczycy liczą na obniżenie pensji. Jeśli Sane nie zgodzi się na takie rozwiązanie to spora konkurencja w zespole sprawi, że Die Roten chętnie sprzedadzą go już w styczniu, aby uniknąć sytuacji, w której gwiazdor odejdzie za darmo.