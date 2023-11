IMAGO / Sven Simon Na zdjęciu: Jerome Boateng

Bayern Monachium w najbliższych dniach może pozyskać nowego stopera

Mistrzowie Niemiec rozpoczęli ponowne negocjacje z Jeromem Boatengiem.

Doświadczony stoper ma zastąpić kontuzjowanego Matthijsa de Ligta

Jerome Boateng ponownie w Bayernie?

Z informacji przekazanych przez dziennik “Bild” wynika, że Bayern Monachium w najbliższych dniach może dokonać awaryjnego transferu. Działacze “Die Roten” rozważają podpisanie kontraktu z Jeromem Boatengiem, z którym kilka dni wcześniej nie doszli do porozumienia.

Potencjalne przyjście niemieckiego stopera ma związek z kontuzją Matthijsa de Ligta. Reprezentant Holandii w ostatnim spotkaniu nabawił się kontuzji kolana i czeka go kilkutygodniowy rozbrat z piłką. Na domiar złego, wciąż nie jest gotowy do gry Dayot Upamecano, który dochodzi do siebie po urazie uda.

Jerome Boateng występował w Bayernie Monachium przez 10 lat. W tym czasie zdołał rozegrać ponad 300 meczów w koszulce najbardziej utytułowanego niemieckiego klubu.

