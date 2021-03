Manuel Neuer cały czas ma niepodważalnym numerem jeden w bramce Bayernu Monachium i nic nie wskazuje na to, aby miało się to zmienić w najbliższym czasie. Jego dublerem w obecnym sezonie jest Alexander Nuebel, ale wiele wskazuje na to, że 24-latek po zakończeniu sezonu odejdzie z klubu.

Nuebel do bawarskiego klubu trafił latem ubiegłego roku na zasadzie wolnego transferu z Schalke 04 Gelsenkirch. W obecnym sezonie zaliczył jednak tylko dwa występy – po jednym w Lidze Mistrzów i Pucharze Niemiec. Były reprezentant niemieckiej młodzieżówki liczył na większą liczbę występów, dlatego też nie jest zadowolony ze swojej obecnej sytuacji w zespole.

Umowa Nuebela z Bayernem Monachium obowiązuje do czerwca 2025 roku, ale wiele wskazuje na to, że już latem zmieni barwy klubowe. Menedżer bramkarza rozmawiał już na ten temat z władzami mistrzów Niemiec. 24-latek chciałby po zakończeniu sezonu przenieść się na zasadzie wypożyczenia do innego klubu, w którym mógłby liczyć na regularne występy.

Bayern szuka nowego dublera dla Neuera

Obecnie w kadrze Bayernu znajdują się również Ron-Thorben Hoffmann i Christian Fruechtl, ale żaden z nich nie jest brany pod uwagę, jeżeli chodzi o pełnienie roli drugiego bramkarza. Odejście Nuebela sprawi więc, że Bawarczycy będą musieli się rozejrzeć na rynku i sprowadzić przed nowym sezonem zawodnika na tę pozycję.

W niemieckich mediach rozpoczęły się już spekulacje na temat tego, kto mógłby zasilić kadrę Bayernu. Sport1 przedstawił listę kilku kandydatów. Dość niespodziewanie możemy znaleźć na niej nazwisko polskiego bramkarza. Zdaniem niemieckich dziennikarzy Bayern mógłby rozważyć kandydaturę Rafała Gikiewicza.

33-latek po dwóch bardzo dobrych sezonach w barwach Unionu Berlin, aktualnie imponuje swoimi występami także w debiutanckim zespole w Augsburgu. “Jego emocjonalność, pewność i profesjonalizm to dobra mieszanka” – czytamy w artykule.

Gikiewicz jest jednak tylko jednym z siedmiu bramkarzy proponowanych Bayernowi przez Sport1. Na liście znajdują się także Stefan Ortega (Arminia Bielefeld), Roman Buerki (Borussia Dortmund), Ron-Robert Zieler (FC Koeln), Jiri Pavlenka (Werder Brema), Loris Karius (Union Berlin), Sven Ulreich (Hamburger SV).