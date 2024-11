Bayern obserwuje skrzydłowego. To były piłkarz FC Barcelony

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Trincao na celowniku Bayernu, skaut uda się na mecz Sporting – Arsenal

Bayern Monachium nie zamierza poprzestać na transferach wykonanych podczas ostatniego okna transferowego. W gabinetach Bawarczyków rozpoczęły się pracę nad budową kadry pierwszego zespołu na sezon 2025/2026. Jednym z założeń może być sprowadzenie nowego skrzydłowego. Niewykluczone, że w czerwcu z klubem pożegna się wieloletni zawodnik klubu – Leroy Sane.

W miejsce reprezentanta Niemiec może trafić utalentowany skrzydłowy z Portugalii. Jak przekazał portal O Jogo na celowniku Die Roten znalazł się zawodnik Sportingu CP – Francisko Trincao. W najbliższym meczu Ligi Mistrzów pomiędzy Sportingiem a Arsenalem na trybunach stadionu Jose Alvalade ma usiąść skaut Bayernu, który będzie obserwował grę 24-latka z bliska.

Trincao to jeden z liderów Sportingu. Obok Viktora Gyokeresa można uznać go za jedną z największych gwiazd w klubie. Do Portugalii wrócił latem 2022 roku, gdy został wypożyczony z FC Barcelony, a następnie wykupiony za 7 milionów euro. Katalończycy mają pierwszeństwo przy zakupie piłkarza, bowiem zapewnili sobie klauzulę odkupu w wysokości 20 mln euro. Oprócz gry w barwach Dumy Katalonii ma w swoim CV także epizod w Premier League. W sezonie 2021/2022 bronił barw Wolverhampton, gdzie był wypożyczony.

Reprezentant Portugalii w tym sezonie wystąpił w koszulce Sportingu w 19 meczach, w których zdobył 4 gole i zaliczył 10 asyst. Obecna umowa wiążę go z Lwami tylko do czerwca 2026 roku.