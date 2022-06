Źródło: The Telegraph

Bayern Monachium według informacji The Telegraph odrzucił ofertę FC Barcelony w sprawie Roberta Lewandowskiego, wynoszącą 35 milionów euro. Sternicy Bawarczyków jednocześnie dają do zrozumienia, że oczekują za reprezentanta Polski co najmniej 40 milionów euro.

Wciąż niejasna jest przyszłość Roberta Lewandowskiego

The Telegraph twierdzi, że najnowsza oferta Barcelony została odrzucona przez Bayern

33-latek ma kontrakt z Bawarczykami ważny do końca czerwca 2023 roku

Co dalej z Lewandowskim?

Bayern Monachium w czwartek miał otrzymać kolejną propozycję od działaczy FC Barcelony w sprawie transferu Roberta Lewandowskiego. Wcześniej Katalończycy złożyli już oferty, które wynosiły 32 miliony euro, następnie 32 miliony euro plus pięć milionów euro bonusów. Najnowsza propozycja to natomiast 35 milionów euro za Polaka.

Żadna z wymienionych ofert nie wzbudziła jednak zainteresowania u sterników giganta Bundesligi. Bayern jasno postawił sprawę według informacji The Telegraph, przekonując, że jest otwarty na rozmowy, gdy pojawi się propozycja wynosząca co najmniej 40 milionów euro.

Tymczasem już wcześniej media dotarły do wieści, że Lewandowski porozumiała się z działaczami Barcy, wyrażając zgodę na trzyletnią umowę. 33-latek już w trakcie jednej z konferencji prasowych na zgrupowaniu reprezentacji Polski dał do zrozumienia, że jego przygoda z ekipą z Monachium dobiegła końca.

Lewandowski w ostatnim sezonie wystąpił łącznie w 466 spotkaniach, notując w nich 50 goli i siedem asyst. Aktualny kontrakt kapitana Biało-czerwonych z Bawarczykami wygasa z końcem czerwca 2023 roku.

