Bayern może stracić jednego z liderów

Thomas Mueller pozostaje jednym z najważniejszych zawodników Bayernu Monachium. 31-latek, który jest związany z bawarskim klubem jeszcze dwuletnim kontraktem, nie wyklucza wcześniejszego odejścia z zespołu.

Mueller jest wychowankiem bawarskiego klubu, a do kadry pierwszego zespołu został włączony w 2009 roku. W Bayernie rozegrał już 571 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 212 bramek i dokładając do tego 210 asyst. Cały czas jest jednym z kluczowych zawodników mistrzów Niemiec, co potwierdzają również liczby w obecnym sezonie. W 36 występach zdobył dla swojego zespołu 13 bramek i zanotował 17 asyst.

Mueller gotowy na ewentualne odejście

Obecna umowa Muellera z Bayernem Monachium obowiązuje tylko do czerwca 2023 roku. Na razie nie wiadomo, czy i kiedy przedstawiciele bawarskiego klubu przedstawią swojemu zawodnikowi propozycję jego przedłużenia. Sam Mueller przygotowany jest na wszystkie warianty, w tym na ewentualne odejście z zespołu.

– Nie jestem na stałe związany z tym klubem. Mam z nim szczególną relację, kocham Bayern, tak było zanim zacząłem dla nich grać. Ale kiedy pojawi się sytuacja, w której być może będziesz musiał zdecydować się na grę dla innego klubu, nie będzie to dla mnie żadnym problemem. Być może będzie ze mną tak jak z Thiago – powiedział Mueller, cytowany przez The Times.

Związany przez całą dotychczasową karierę z Bayernem zawodnik wielokrotnie był łączony z opuszczeniem klubu. W przeszłości mówiło się o jego możliwych przenosinach do Manchesteru United, Realu Madryt czy Liverpoolu. Do żadnego z tych transferów nie doszło, ale doświadczony Niemiec z pewnością nie mógłby narzekać na brak zainteresowania, gdyby stał się dostępny na rynku.