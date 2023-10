Bayern Monachium zainteresowany obrońcą Chelsea

PressFocus Na zdjęciu: Trevoh Chalobah

Bayern monitoruje sytuację obrońcy Chelsea Trevoha Chalobaha

Zawodnik obecnie jest kontuzjowany

Bayern musi szukać obrońców ze względu na kontuzje w zespole

Trevoh Chalobah będzie szukał klubu, który będzie w stanie zagwarantować mu regularną grę. Zawodnik w obecnym sezonie nie wystąpił w żadnym meczu Premier League, ze względu na swoją kontuzję. W związku ze zbliżającymi się Mistrzostwami Europy w Niemczech w przyszłym roku, 24-latek chce łapać jak najwięcej minut, żeby osiągnąć formę, która zagwarantuje mu dostanie się do kadry Anglii.

Główny trener Bayernu Monachium, Thomas Tuchel zna obrońcę z czasów, gdy trenował The Blues, a nawet chciał go pozyskać latem zeszłego roku. Zawodnik nie będzie tani i mówi się, że mistrzowie Niemiec będą musieli za niego zapłacić nawet 30 milionów euro. Zarząd Bayernu będzie musiał sięgnąć głęboko do kieszeni ponieważ pilnie potrzebują środkowych obrońców. Obecnie jedynymi dostępnymi środkowymi obrońcami są Matthijs de Ligt (kontuzja kolana), Dayot Upamecano (kontuzja uda) i Kim Min-jae.