Bayern Monachium może stracić napastnika na rzecz klubu z Premier League

Bayern Monachium wygląda na to, że tej zimy straci jednego ze swoich zawodników. Joshua Zirkzee według informacji talkSport może dołączyć do Evertonu z niemieckiej ekipy. Co prawda 19-latek ma zasilić szeregi The Toffes na zasadzie wypożyczenia. Niemniej przedstawiciel Peemier League ma też plan, aby sfinalizować w niedalekiej przyszłość transfer definitywny.

Bayern Monachium w związku z tym, że ma w swoich szeregach Roberta Lewandowskiego nie może zapewnić regularnych występów młodemu zawodnikowi. Nie dziwi zatem, że Joshua Zirkzee myśli o zmianie klubu na taki, gdzie mógłby liczyć na większą ilość minut spędzonych na boisku.

W trakcie trwającej kampanii w Bundeslidze piłkarz wystąpił w czterech spotkaniach, notując w nich dwa trafienia. Ogólnie w szeregach monachijskiej ekipy piłkarz wystąpił w dziewięciu meczach. Urodzony w Chiedam napastnik ma nigeryjskie korzenie. W każdym razie zdecydował się na występy w młodzieżowych zespołach reprezentacji Holandii. W zespole Oranje do lat 21 zanotował jak na razie dwa spotkania.

Zirkzee do Bayernu trafił w 2017 roku z akademii piłkarskiej Feyenoordu Rotterdam. Tymczasem latem minionego roku trafił do pierwszego zespołu Bayernu, w którym musi jednak ustępować pola bardziej doświadczonym zawodnikom.

Niewykluczone jednak, że los uśmiechnie się niebawem do zawodnika, bo chęć pozyskania go wyraził Everton. Decydenci angielskiej ekipy chcą wypożyczyć piłkarza, o czym informują media na Wyspach Brytyjskich. Dzięki temu Holender zmieniłby ligę, mogąc rywalizować o miejsce w składzie między innymi z Dominikiem Calverte-Levinem, czy Richarlisonem.