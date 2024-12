Xinhua / dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany, Carlo Ancelotti

David Alaba wróci do Bayernu Monachium? Taki jest plan

W zespole Realu Madryt w najbliższych miesiącach z pewnością dojdzie do sporych zmian. Coraz więcej mówi się o tym, że m.in. ze względu na przeciętny obecny sezon po nim z klubu może odejść Carlo Ancelotti. To skutkowałby także zmianami w szatni wśród zawodników. Jednych z takich graczy, którego mogłaby dotknąć mała rewolucja w Realu jest David Alaba.

Według informacji przekazanych przez serwis “Fichajes” David Alaba znalazł się na radarze Bayernu Monachium, który w lecie będzie chciał wykorzystać to, że władze Realu Madryt nie są zadowolone z postawy Austriaka. Królewscy mają narzekać na fakt, że obrońca mierzy się z licznymi i długimi kontuzjami, które eliminują go z gry.

Dla 32-latka byłby to powrót do Bayernu Monachium po kilku latach przerwy. Od lipca 2021 roku reprezentuje bowiem barwy Realu Madryt. W sumie w barwach zespołu z La Liga rozegrał 102 mecze, w których zdobył pięć goli i zanotował 9 asyst. W tym sezonie jest jednak bez gry ze względu na poważną kontuzję. Przez lata gry dla Die Roten wystąpił w 431 meczach i zdobył 33 gole oraz zanotował 55 asyst. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 15 milionów euro.

