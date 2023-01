Pressfocus Na zdjęciu: Yann Sommer

Yann Sommer będzie reprezentował Bayern Monachium. Mistrz Niemiec pochwalił się transferem Szwajcara, który zastąpi kontuzjowanego Neuera.

Bayern sfinalizował rozmowy z Borussią Moenchengladbach

Yann Sommer przeniósł się do Monachium

Szwajcarski bramkarz zastąpi w tym sezonie Manuela Neuera

Bayern osłabił ligowego rywala

Od kilku tygodni Bayern Monachium rozglądał się za nowym bramkarzem. Manuel Neuer złamał bowiem nogę i nie wystąpi już w sezonie 2022/2023. Tymczasem przed zespołem Juliana Nagelsmanna rywalizacja na trzech frontach. Mistrz Niemiec potrzebował trochę czasu na zakontraktowanie nowego golkipera. Finalnie Bayern wzmocnił Yann Sommer, który podpisał kontrakt z nowym zespołem do 30 czerwca 2025 roku. Monachijczycy wydali komunikat na temat sprowadzenia byłego bramkarza Borussii Moenchengladbach.

– Yann Sommer jest dla nas cennym wzmocnieniem, ponieważ ma duże międzynarodowe doświadczenie, a także zna Bundesligę od wielu lat. Ma wszystko, czego potrzebuje, aby od razu przyczynić się do naszego sukcesu. Jesteśmy pewni, że z Yannem Sommerem osiągniemy nasze cele – rzekł Olivier Kahn, dyrektor Bayernu Monachium. Z transferu cieszy się także Szwajcar.

– Naprawdę nie mogę się doczekać mojej nowej roli w FC Bayern. To duży klub z mocą, często graliśmy przeciwko sobie – wiem o ogromnej jakości i atrakcyjności tego klubu. Jestem dumny, że jestem teraz częścią FC Bayern. Przed nami wielkie zadania. Naprawdę nie mogę się doczekać startu z moimi nowymi kolegami i wszystkiego, co ma nadejść. Chciałbym podziękować Borussii Mönchengladbach za osiem i pół wspaniałych lat i za umożliwienie tego transferu -powiedział tuż Yann Sommer tuż po dołączeniu do mistrza Niemiec.

