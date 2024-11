Bayern Monachium wytypował cel transferowy na lato

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Jonathan David wzmocni Bawarczyków?

Jonathan David to jeden z najbardziej pożądanych napastników na rynku transferowym. Kanadyjczyk imponuje swoją skutecznością na boiskach Ligue 1, co przyciąga uwagę czołowych europejskich klubów. Obecnie w gronie jego potencjalnych pracodawców znajdują się takie potęgi jak Liverpool, Manchester United, Inter Mediolan oraz Juventus. Napastnik, który w Lille regularnie wpisuje się na listę strzelców, ma jedno konkretne oczekiwanie – chce zarabiać sześć milionów euro rocznie.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

Również Bayern Monachium nie kryje swojego zainteresowania 24-letnim Davidem. Bawarczycy uważnie śledzą sytuację Kanadyjczyka – podaje dziennikarz Florian Plettenberg. Co więcej, kontrakt Davida z francuskim klubem obowiązuje tylko do 2025 roku, co sprawia, że napastnik może być dostępny za darmo już latem przyszłego roku.

Dyrektor sportowy klubu, Max Eberl ma dobrą opinię o zawodniku urodzonym w Nowym Jorku. David jest bliskim przyjacielem Alphonso Daviesa, kolegi z reprezentacji Kanady, co może stanowić dodatkowy atut w ewentualnej transakcji monachijczyków. W bieżącym sezonie ligowym zachwyca formą. W Ligue 1 zdobył 7 bramek, a w Lidze Mistrzów dorzucił kolejne 4 trafienia. Serwis transfermarkt.de wycenia Davida na 45 milionów euro.