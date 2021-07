Lewy obrońca ze Szkocji ponownie w Lechu. Powrót po kilku latach

Barry Douglas po ponad sześcioletniej przerwie ponownie będzie występował w Lechu Poznań. Kolejorz poinformował w piątek o sprowadzeniu z powrotem do zespołu lewego obrońcy ze Szkocji.

Lech Poznań poinformował o sprowadzeniu z powrotem do zespołu szkockiego lewego obrońcy Barry’ego Douglasa

31-letni zawodnik zwiąże się z Kolejorzom dwuletnią umową

W drużynie Lecha rozegrał wcześniej 75 spotkań

Barry Douglas ponownie w Lechu Poznań

31-letni Douglas, który w 2015 roku zdobył z Lechem Poznań mistrzostwo Polski, podpisze z Kolejorzem dwuletnią umowę. Piłkarz jeszcze dzisiaj ma pojawić się w stolicy Wielkopolski i złożyć podpis pod kontraktem. Do drużyny Macieja Skorży przenosi się na zasadzie wolnego transferu, po tym jak z końcem czerwca wygasła jego umowa z Leeds United.

Douglas po raz pierwszy na polskich boiskach pojawił się w 2013 roku, kiedy trafił do Lecha Poznań ze szkockiego Dundee United. W zespole Kolejorza występował przez 2,5 roku, rozgrywając w jego barwach łącznie 75 spotkań i zdobywając pięć goli. Na boiskach Ekstraklasy wystąpił do tej pory 58 razy, strzelając trzy gole i dokładając do tego 16 asyst.

W styczniu 2016 roku Douglas przeszedł na zasadzie definitywnego transferu do tureckiego Konyasporu, w którym grał półtora roku. Latem 2017 roku został piłkarzem Wolverhamptonu Wanderers, a rok później przeniósł się do Leeds United, którego zawodnikiem był do końca czerwca. Poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Blackburn Rovers.

Na boiskach angielskiej Championship Douglas rozegrał 110 spotkań, zdobywając pięć bramek i dokładając do tego 21 asyst.