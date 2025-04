Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Serhou Guirassy na celowniku FC Barcelony

FC Barcelona w miniony wtorek zapewniła sobie awans do półfinału Ligi Mistrzów. Nie obyło się to bez problemu. Duma Katalonii co prawda rozgromiła Borussię Dortmund w pierwszym meczu rezultatem 4:0. W rewanżu natomiast triumfowali podopieczni Niko Kovaca 3:1. Ten wynik jednak zapewnił awans Blaugranie do najlepszej czwórki turnieju.

Jak się okazuje, FC Barcelonie wpadł w oko jeden z zawodników Borussii Dortmund. Z informacji przekazanych przez „Fichajes” dowiadujemy się, że chodzi o Serhou Guirassy’ego. Gwinejczyk w miniony wtorek ustrzelił hat-tricka w starciu z Dumą Katalonii i prawdopodobnie przez to Hiszpanie zwrócili uwagę na napastnika BVB.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

FC Barcelona nie może narzekać na atak. Robert Lewandowski w obecnym sezonie imponuje wysoką formą. Kapitan reprezentacji Polski jednak ma już 36 lat na karku, przez co Duma Katalonii rozgląda się za nowym snajperem. Media informowały, że wielu zawodników znajduje się na celowniku Blaugrany. A najnowszym graczem na liście życzeń jest właśnie Serhou Guirassy.

Gwinejczyk w obecnym sezonie rozegrał 40 spotkań w koszulce Borussii Dortmund. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie 28 trafień. 29-latek również może się pochwalić dziewięcioma asystami.