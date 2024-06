Barcelona zainteresowana reprezentantem Hiszpanii. Chce osłabić ligowego rywala

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mikel Merino

Mikel Merino znalazł się na celowniku FC Barcelony

Po przybyciu Hansiego Flicka, FC Barcelona zdaje się chwilowo zatrzymała swoje starania o pozyskanie Guido Rodrigueza. Co więcej, umowa klubu z argentyńskim pomocnikiem wygasła 31 maja. Ponadto, zamiast starać się o nową umowę z Rodriguezem, Blaugrana skierowała swoje zainteresowanie na inne opcje na rynku, w tym na talent z Valencii, Javiego Guerrę.

Jednakże Guerra i Rodriguez nie są jedynymi pomocnikami, którymi Duma Katalonii się interesuje. Według Gianluigiego Longariego, Barcelona bardzo wysoko ocenia umiejętności Mikela Merino. Zawodnik Realu Sociedad jest jednym z potencjalnych celów transferowych klubu. Były gracz Borussii Dortmund i Newcastle United ugruntował swoją pozycję jako jeden z najlepszych defensywnych pomocników w Hiszpanii, dzięki swoim znakomitej zdolności do czytania gry oraz kreowania akcji w środku pola.

Merino ma już na swoim koncie grę w Anglii, Niemczech i Hiszpanii, gdzie zdobywał cenne doświadczenie na najwyższym poziomie. Zaliczył już ponad 200 występów w La Liga i 20 w reprezentacji Hiszpanii.

Doświadczenie Merino, w połączeniu z jego umiejętnościami technicznymi i zdolnościami przywódczymi, czynią go atrakcyjnym celem dla Barcelony. Merino dołączył do Realu Sociedad za jedyne 12 milionów euro w 2018 roku, ale jego wartość znacząco wzrosła i obecnie może kosztować ponad 30 milionów euro. Jednak jego kontrakt wygasa w 2025 roku, co oznacza, że jeśli Real Sociedad nie sprzeda go latem, ryzykuje, że zawodnik odejdzie za darmo w przyszłym roku.

