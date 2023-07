FC Barcelona rozpoczęła rozmowy w sprawie sprowadzenia Ivana Fresnedy. Pierwsza oferta wynosi osiem milionów euro plus bonusy, ale do transakcji może zostać włączony też młody napastnik Blaugrany, Estanis Pedrola.

IMAGO / Cesar Ortiz Na zdjęciu: Ivan Fresneda

FC Barcelona zamierza część pieniędzy uzyskanych za Dembele przeznaczyć na prawego obrońcę

Mistrzowie Hiszpanii złożyli Realowi Valladolid ofertę za Ivana Fresnedę. Wyniosła ona osiem milionów euro

Pucelanos interesują się Estanisem Pedrolą i może on zostać włączony do operacji

Barcelona przyspiesza w sprawie Fresnedy

Odejście Ousmane’a Dembele do Paris Saint-Germain wydaje się przesądzone. FC Barcelona czuje frustrację, ale zamierza zainwestować pozyskane pieniądze we wzmocnienie defensywy. Jeśli chodzi o prawą obronę, pozostaje dwóch kandydatów: Joao Cancelo oraz Ivan Fresneda.

Jak donosi kataloński Sport, Blaugrana rozpoczęła już rozmowy z Realem Valladolid. Pierwsza oferta za Fresnedę wynosi osiem milionów euro plus zmienne. Trudno spodziewać się, by znalazła ona akceptację ze strony Pucelanos. Klauzula odstępnego w umowie 18-latka wynosi 20 milionów euro, a jego usługami interesuje się, między innymi, Arsenal. Do transakcji może być jednak włączony młody napastnik Dumy Katalonii, Estanis Pedrola. Barcelona liczy na przeprowadzenie szybkich negocjacji, ale wiele zależy od operacji związanej ze wspomnianym Dembele.

Fresneda w minionym sezonie rozegrał 24 spotkania we wszystkich rozgrywkach. Nie zanotował ani gola, ani asysty.

