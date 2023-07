fot. Imago/Aflosport Na zdjęciu: Pablo Torre

Pablo Torre najbliższy sezon spędzi na wypożyczeniu w Gironie

20-latek trafił do FC Barcelony latem 2022 roku

Dla pierwszej drużyny Blaugrany zagrał dotychczas 13 razy

Duma Katalonii wypożycza swój talent

Pablo Torre trafił do FC Barcelony latem 2022 roku za kwotę pięciu milionów euro. W swoim debiutanckim sezonie na Camp Nou nie odgrywał zbyt istotnej roli. Na boisku pojawiał się sporadycznie, zaliczając łącznie 13 występów i zdobywając jedną bramkę.

Nie ulega wątpliwościom, że w 20-latku drzemie spory potencjał, natomiast z uwagi na dużą konkurencję w szeregach Dumy Katalonii mógłby się nie rozwinąć. Władze klubu dążyły do wypożyczenia hiszpańskiego pomocnika, który ostatecznie dołączy do Girony, gdzie spędzi najbliższe 12 miesięcy. W umowie nie zawarto opcji definitywnego wykupu.

Wiele wskazuje na to, że jest to część operacji, w wyniku której na Camp Nou przeniesie się Oriol Romeu. FC Barcelona wytypowała go jako następcę Sergio Busquetsa, który trafił do Interu Miami.

