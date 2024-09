Barcelona szuka następcy Lewandowskiego. Laporta ma trzy nazwiska

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Joan Laporta

Laporta ma trzech kandydatów do zastąpienia Lewandowskiego w Barcelonie

FC Barcelona rozpoczyna działania związane ze znalezieniem następcy Roberta Lewandowskiego. Napastnik w przyszłym roku będzie miał już 37 lat i nieuchronnie zbliża się do zakończenia kariery. Duma Katalonii nie chciałaby zostać w sytuacji, w której Polak odchodzi, a klub nie ma odpowiedniej alternatywy.

Joan Laporta i Deco mają pełne ręce roboty, patrząc na ostatnie lata. Barcelona nieustannie zmaga się z problemami finansowymi, a jednocześnie ma ambicje, aby być klubem ze ścisłej europejskiej czołówki. Żeby spełnić te aspiracje, potrzebne są transfery.

Najnowsze informacje na temat potencjalnych celów Blaugrany opublikował kataloński El Nacional. Według dziennikarazy tego serwisu Joan Laporta wytypował trzy nazwiska, które mogą zastąpić Roberta Lewandowskiego. Najgłośniejszym z nich jest Erling Haaland, który ponoć rozważa przenosiny na Camp Nou. Norweg jest zmartwiony problemami Manchesteru City i niewykluczone, że poszuka zmiany barw.

Kolejni dwaj kandydaci to Benjamin Sesko z RB Lipsk oraz Viktor Gyokeres ze Sportingu CP. Obaj zawodnicy również prezentują styl dość podobny do charakterystyki Lewandowskiego. Wydaje się, że jest to jeden z kluczy, którym kierują się włodarze Barcelony.

