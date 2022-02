Pressfocus Na zdjęciu: Bartłomiej Drągowski

Barcelona poszukuje nowego bramkarza. Klub wytypował pięciu kandydatów. Jednym z nich jest Bartłomiej Drągowski, który aktualnie reprezentuje Fiorentinę.

Bartłomiej Drągowski prawdopodobnie latem opuści Fiorentinę

Polakiem zainteresowała się Barcelona

Hiszpański gigant widzi w 24-latku następcę Neto, który jest na wylocie z klubu

Drągowski może wzmocnić hiszpańskiego giganta

Od momentu gdy ponownie prezydentem Barcelony został Joan Laporta, w klubie z siedzibą na Camp Nou co okno transferowe dochodzi do zmian personalnych. Jest jednak kilku zawodników, którzy mogą być pewni pozostania w Katalonii. Do tego grona należy Marc-Andre ter Stegen.

Reprezentant Niemiec to jedna z najlepszych inwestycji Barcelony w minionej dekadzie. Na Camp Nou przeniósł się z Moenchengladbach za tylko 12 milionów euro. Piłkarz ten reprezentuje Barcelonę z powodzeniem już prawie osiem lat. W tym czasie rozegrał ponad 300 meczów.

Barcelona w letnim oknie transferowym planuje sprowadzić nowego bramkarza. Nie chodzi jednak o zastąpienie ter Stegena. Niemiec ma 29 lat i powinien utrzymać wysoki poziom jeszcze przez wiele sezonów. Celem Blaugrany jest pozbycie się drugiego bramkarza, czyli Neto. Klub szuka już zastępcy Brazylijczyka.

Na Camp Nou szczegółowo obserwują postępy pięciu bramkarzy. Są to: Maarten Vandevoordt, Illan Meslier, Alban Lafont, Bono, a także Bartłomiej Drągowski. Reprezentant Polski nie odzyskał miejsca w składzie Fiorentiny po wyleczeniu kontuzji i prawdopodobnie latem zmieni klub. 24-latek w tym sezonie pojawił się na murawie tylko sześciokrotnie. Jego umowa z włoskiem zespołem wygasa 30 czerwca 2023 roku. Portal Transfermarkt wycenia Drągowskiego na 11 milionów euro.

