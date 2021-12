PressFocus Na zdjęciu: Cesar Azpilicueta

FC Barcelona we wtorek sfinalizowała transfer Ferrana Torresa, ale jest również bliska podpisania kontraktów z kolejnymi piłkarzami. Duma Katalonii miała już osiągnąć zasadnicze porozumienie z obrońcą Chelsea Cesarem Azpilicuetą, który miałby trafić na Camp Nou po zakończeniu sezonu.

Przedstawiciele Barcelony intensywnie pracują nad wzmocnieniem zespołu także na przyszły sezon

Poważnym kandydatem do przenosin na Camp Nou jest kapitan Chelsea Cesar Azpilicueta

Reprezentant Hiszpanii może trafić do Barcelony na zasadzie wolnego transferu

Barcelona osiągnęła porozumienie z Azpilicuetą

Władze Barcelony starają się wzmocnić drużynę nie tylko na drugą część sezonu, ale myślą również o rozgrywkach w sezonie 2021/22. Nie jest tajemnicą, że w stolicy Katalonii rozglądają się przede wszystkim za piłkarzami, którzy mogą stanowić wzmocnienie dla zespołu, a jednocześnie koszt ich sprowadzenia nie będzie duży. Dlatego też na ich celowniku znalazł się doświadczony obrońca Chelsea Cesar Azpilicueta, którego kontrakt z londyńskim klubem wygasa z końcem czerwca 2022 roku.

Jak poinformował dziennikarz Gerard Romero, Barcelona jest na dobrej drodze do zakontraktowania 32-letniego piłkarza, który po długiej przerwie jest gotowy wrócić do Hiszpanii. Obie strony miały dojść do porozumienia w najważniejszych punktach umowy, która miałaby wejść w życie z początkiem obecnego sezonu. Do ustalenia pozostały ostatnie szczegóły, ale jeżeli nie wydarzy się nic niespodziewanego. Azpilicueta od lipca będzie piłkarzem Barcelony.

Reprezentant Hiszpanii w zespole Chelsea występuje od sierpnia 2012 roku, kiedy przeniósł się do Londynu z Olympique Marsylia. Do francuskiego klubu trafił dwa lata wcześniej z Osasuny Pampeluna, której jest wychowankiem. Przed opuszczeniem Hiszpanii zdążył rozegrać na boiskach La Liga 99 spotkań.

