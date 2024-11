Barcelona ma kolejny powód, by sprzedać De Jonga

FC Barcelona staje przed trudnym wyborem dotyczącym przyszłości Frenkiego de Jonga. Holenderski pomocnik wciąż nie odpowiedział na propozycję nowej umowy, co zmusza klub do rozważenia jego sprzedaży w nadchodzącym letnim okienku transferowym.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Problem z kontraktem Frenkiego de Jonga

Frenkie de Jong, którego obecna umowa obowiązuje do 2026 roku, kosztuje Barcelonę około 35 milionów euro rocznie. Kwota ta obejmuje jego pensję, odroczone płatności i amortyzację. Choć zawodnik sam podkreślał, że liczba ta nie odzwierciedla dokładnie jego zarobków, dla klubu jest to znaczące obciążenie finansowe.

Barcelona, w związku z trudnościami finansowymi, planuje przedłużyć kontrakt De Jonga, aby rozłożyć jego koszty na dłuższy okres. Jednak pomocnik do tej pory nie odpowiedział na propozycję klubu. Przyczyną może być wcześniejsze napięcie między nim a zarządem – były dyrektor sportowy próbował zmusić go do transferu do Manchesteru United, co pozostawiło niesmak u zawodnika.

Klub obawia się, że De Jong zdecyduje się pozostać w Barcelonie do końca kontraktu, a następnie odejdzie na zasadzie wolnego transferu w 2026 roku. Aby tego uniknąć, Barca rozważa jego sprzedaż już latem 2025 roku. W skrajnym przypadku klub mógłby zgodzić się na wcześniejsze rozwiązanie kontraktu, aby zaoszczędzić wspomniane 35 milionów euro i poprawić swoją sytuację finansową.

Ponadto, jak dodaje “Sport”, Hansi Flick stracił już cierpliwość do gry Frenkiego de Jonga. Dziennikarze twierdzą, że zarówno szkoleniowiec, jak i sami koledzy w szatni zarzucają de Jongowi lekkomyślność w grze i brak agresywności oraz odpowiedniego zaangażowania.