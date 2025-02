SPP Sport Press Photo. /Alamy Na zdjęciu: Alexander Isak

Newcastle może zgodzić się na sprzedaż Isaka

Barcelona oraz Liverpool, a także kilka innych klubów głównie z Premier League jest zainteresowanych pozyskaniem Alexandra Isaka z ekipy Newcastle United. Szwedzki napastnik jednej z czołowych ekip ligi angielskiej jest w tym sezonie w znakomitej formie i bije się m.in. z Mohamedem Salahem o koronę króla strzelców.

To powoduje, że jego usługami interesują najwięksi w Europie i latem prawdopodobnie zmieni on klub. Wiadomo jednak, że w przypadku chociażby Barcelony, która poważnie rozważa zakontraktowanie Isaka istnieje spory problem w postaci możliwości finansowych klubu. Kwota, której oczekuje Newcastle United może okazać się nie do przeskoczenia przez Dumę Katalonii.

Według informacji przekazanych przez kataloński dziennik “SPORT”, Newcastle byłoby skłonne pozwolić Alexandrowi Isakowi odejść za przynajmniej 100 milionów dolarów tego lata. A to wszystko pod warunkiem jeśli drużynie nie uda się zakwalifikować do Ligi Mistrzów.

Alexander Isak w tym sezonie rozegrał dla Srok 29 spotkań i zdobył 19 goli oraz zanotował pięć asyst. W sumie na poziomie Premier League 25-latek ma 75 występów i 48 trafień. Serwis “Transfermarkt” wycenia reprezentanta Szwecji na 75 milionów euro, a jego obecna umowa wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

