Potwierdzamy, że doszło do tego spotkania. Klub chce, aby transfer Haalanda był rzeczywistością tak szybko, jak to możliwe. Finansowo klub jest już przygotowany na operację. Joan Laporta chce by Erling był filarem nowego projektu i przyspiesza negocjacje by go pozyskać. [Sport] https://t.co/S7d4AoUssI