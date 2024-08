Barcelona jest zdecydowana na sprzedaż kolejnego środkowego obrońcy. Girona wystosowała ofertę za Erica Garcię. Transfer ma dojść do skutku - donosi "ARA".

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona sprzedaje obrońcę. Wróci do byłego klubu

Barcelona skupia swoje prace na znalezieniu funduszy potrzebnych do zarejestrowania Daniego Olmo. Niebawem drużynę ma wzmocnić także Federico Chiesa, który podobnie jak Hiszpan, może być zmuszony do poczekania na swój debiut. Duma Katalonii sprzedaje niechcianych piłkarzy – w niedzielę pożegnała Mikayila Faye, który za 10 milionów euro przeniósł się do Rennes.

Z klubu ma odejść jeszcze jeden defensor. Sytuacja kadrowa w tej formacji jest na tyle komfortowa, że pozwala władzom na uszczuplenie liczby środkowych obrońców. Hansi Flick ma na ten moment do dyspozycji jedynie Pau Cubarsiego, Inigo Martineza i Erica Garcię, ale do gry niebawem powinni wrócić także Ronald Araujo oraz Andreas Christensen.

Garcia przegrywa rywalizację o miejsce w składzie, więc ma zostać sprzedany. Barcelona już na początku okienka wystawiła go na listę transferową. O Hiszpana zabiega Girona, do której był wypożyczony w poprzednim sezonie. Na stole hiszpańskiego giganta pojawiła się oferta szacowana na około 15 milionów euro. Pion sportowy trzeciej ekipy poprzedniej kampanii La Liga z utęsknieniem wyczekuje jego powrotu.

Wszystkie strony liczą, że transakcja zostanie sfinalizowana. Garcia również czeka na przenosiny do Girony, gdyż ma świadomość, że w Barcelonie nie zdoła zaistnieć. W poprzednim sezonie 23-latek strzelił w La Liga pięć bramek.