Barcelona poznała plany zawodnika. Piłkarz nie zamierza opuszczać klubu

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hector Fort nie na sprzedaż

FC Barcelona w maju ubiegłego roku przedłużyła kontrakt z Hectorem Fortem do 30 czerwca 2029 roku. W trwającym sezonie prawy obrońca wystąpił w zaledwie 14 spotkaniach, z czego tylko dwukrotnie wyszedł w podstawowym składzie. Łącznie uzbierał około minut we wszystkich rozgrywkach.

Pomimo trudności z przebiciem się do podstawowego składu, Fort nie zamierza opuszczać klubu, o czym poinformował dziennikarz Xavi Espinosa z Relevo.com. Zawodnik miał oferty z innych klubów, również takich, które dawałyby mu większe szanse na regularną grę, jednak pozostaje nieugięty w swojej decyzji o pozostaniu na Camp Nou.

– Jest bardzo przywiązany do tego miejsca. Barcelona to klub jego życia i dobrze wie, jakie ma szczęście, że został włączony do pierwszego zespołu. Przedłużenie kontraktu zeszłego lata było dla niego ogromnym wyróżnieniem – przekazała osoba z otoczenia 18-letniego piłkarza.

Co ciekawe, Fort odrzucił ofertę z włoskiego Como, beniaminka Serie A. Zawodnik nie rozważa również wypożyczenia. Celem hiszpańskiego defensora pozostaje wywalczenie miejsca w Barcelonie, nawet jeśli Hansi Flick obecnie wyżej ceni Julesa Kounde.