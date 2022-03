PressFocus Na zdjęciu: Ruben Neves

Współpraca na linii FC Barcelona – Wolverhampton Wanderers w ostatnim czasie układa się bardzo dobrze. Latem może dojść do kolejnego transferu między tymi klubami, bowiem na celowniku Dumy Katalonii znajduje się pomocnik Wilków Ruben Neves.

W ciągu ostatniego roku na linii Barcelona – Wolverhampton przeprowadzone zostały dwa transfery

Wkrótce może dojść do kolejnej transakcji. Barcelona jest zainteresowana Rubenem Nevesem

Wstępne rozmowy w sprawie transferu zostały już rozpoczęte

Ruben Neves podąży za Adamą Traore?

Przed rozpoczęciem obecnego sezonu do Wolverhamptonu z katalońskiego klubu trafił Francisco Trincao, natomiast podczas styczniowego okna transferowego odwrotny kierunek obrał Adama Traore. Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że jeden i drugi pozostaną w obecnych klubach na dłużej.

Jak informuje Daily Mail współpraca między klubami układa się bardzo dobrze i może być wykorzystana przez Barcelonę do sięgnięcia po portugalskiego pomocnika Rubena Nevesa. 24-latek, który na Molineux występuje od 2017 roku, ma jeszcze przez dwa lata ważny kontrakt z klubem. W ostatnim czasie coraz częściej mówi się jednak o jego odejściu, a zainteresowanych jego osobą klubów nie brakuje.

Już wcześniej Neves był łączony z Manchesterem United i Arsenalem, ale teraz do grona kandydatów dołączyła Barcelony. Przenosiny na Camp Nou mogą być dla pomocnika bardzo ciekawą opcją. Wstępne rozmowy w sprawie jego transferu są już prowadzone z udziałem pośredników.

Ruben Neves jest wychowankiem FC Porto, którego do Wolverhamptonu trafił latem 2017 roku za prawie 18 milionów euro. Na boiskach Premier League rozegrał do tej pory 133 spotkania, zdobywając 14 bramek i dokładając do tego siedem asyst.

