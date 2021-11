Xavi Hernandez chce, by Francisco Trincao już zimą wrócił z wypożyczenia do Wolverhampton. Gra Portugalczyka podoba się nowemu trenerowi Barcelony, ale jeżeli ten ma skrócić swoje wypożyczenie, klub będzie musiał zapłacić Wilkom odszkodowanie.

PressFocus Na zdjęciu: Francisco Trincao (z prawej)

Barcelona w 2020 roku kupiła Francisco Trincao za 31 milionów euro

Przez rzadką grę skrzydłowy został latem wypożyczony do Wolverhampton

Tam odżył, a Xavi chce, by Portugalczyk powrócił do Katalonii już zimą. To może jednak oznaczać odszkodowanie dla Wilków

Xavi chce jak najszybciej odzyskać Trincao

Barcelona latem 2020 roku kupiła Francisco Trincao z Bragi. 21-latek rozegrał dobry presezon, a Ronald Koeman dawał mu szanse. Zawodnik jednak często znikał w trakcie spotkań, nie generował też bramek ani asyst. W efekcie coraz częściej zasiadał na ławce rezerwowych, a klub nie chciał, by kupiony za 31 milionów euro gracz się marnował. Zadecydowano więc, że w lipcu zostanie on wypożyczony do Wolverhampton Wanderers. Wilki zgodziły się na roczny kontrakt z opcją wykupu za 30 milionów euro.

Portugalczyk zaadaptował się w Premier League. Co prawda nadal nie strzela i nie asystuje, ale stał się istotnym elementem ataku, współtworzonego z Raulem Jimenezem i Hee-chan Hwangiem.

Wspaniały futbol gra Wolverhampton. Płynny, szybki, skuteczny. Na kombinacje tercetu Trincao – Hwang – Jimenez można patrzeć bez końca. #WOLEVE — Maciej Sarosiek (@sarosiek_m) November 1, 2021

Dobra dyspozycja 21-latka nie umknęła nowemu szkoleniowcowi Barcelony. Xavi chce, by Trincao wrócił do stolicy Katalonii już zimą. To tym istotniejsze, że w klubie brakuje dynamicznych skrzydłowych, a trener wie, że nie może liczyć na drogie transfery. Mateu Alemany i jego zespół postara się dogadać z Wilkami, choć prawdopodobnie zespół z Premier League życzyć sobie będzie odszkodowania za zmianę warunków umowy.

Trincao w obecnym sezonie rozegrał dla Wolves dziewięć spotkań. W Pucharze Ligi zdołał strzelić bramkę. W całej zeszłej kampanii wystąpił w 42 meczach Barcelony. Zanotował w nich trzy gole i dwie asysty.

