Barcelona i Bayern walczą o tego samego bramkarza. Szykuje się zacięty bój

Diogo Costa na celowniku Barcelony i Bayernu

FC Barcelona, po niefortunnej kontuzji Ter Stegena, która wykluczy go z gry na dłuższy czas, rozpoczęła poszukiwania bramkarza na przyszłość. Klub liczy na powrót Niemca do pełni zdrowia, ale uważa, że nadszedł moment, by znaleźć jego następcę w kontekście długoterminowym. Najlepiej ocenianą opcją był jak dotąd Diogo Costa, bramkarz FC Porto, którego głównym orędownikiem jest Deco.

Jednak Barcelona napotkała poważnego konkurenta w wyścigu po usługi 25-letniego portugalskiego bramkarza. Według informacji “Sportu”, Bayern Monachium również zwrócił uwagę na Diogo Costę jako potencjalnego następcę Manuela Neuera, który ma już 38 lat i zbliża się do końca kariery. Zarząd bawarskiego klubu uważa, że jego poziom jest idealny, a cechy doskonale pasują do ich wymagań.

Wszystko wskazuje na to, że portugalski bramkarz zrobi krok do jednej z największych lig Europy w nadchodzącym letnim oknie transferowym. Co więcej, Manchester City również włączył się do walki, ponieważ Ederson może opuścić drużynę Guardioli i przenieść się do Arabii.

Decyzja Diogo Costy będzie kluczowa dla jego kariery. Wybór między Barceloną, Bayernem a Manchesterem City to wybór między trzema potęgami europejskiej piłki. Każdy z tych klubów oferuje mu grę na najwyższym poziomie i walkę o trofea.