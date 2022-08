Pressfocus Na zdjęciu: Samuel Umtiti

W czwartek FC Barcelona poinformowała w oficjalnym komunikacie o wypożyczeniu Samuela Umtitiego. Francuz przeniósł się na rok do beniaminka Serie A – Lecce, który będzie opłacał niewielką część jego pensji.

Niemal od początku lata FC Barcelona pracowała nad pozbyciem się Samuela Umtitiego

Francuz nie figurował w planach Xaviego, ale znalezienie mu nowego pracodawcy było problematyczne

W czwartek klub poinformował o wypożyczeniu 28-latka do US Lecce

Barcelonie udało się rozstać z Samuelem Umtitim

Znalezienie nowego klubu dla Samuela Umtitiego było dla FC Barcelony jednym z priorytetów na letnie okienko transferowe. Francuz został już na początku lata skreślony przez Xaviego, który jasno dał mu do zrozumienia, że na niego nie liczy. Defensor nie wyleciał z drużyną na przedsezonowe tournee w Stanach Zjednoczonych i nie wziął udziału w żadnym przedsezonowym sparingu.

Początkowo wiele wskazywało na to, że Umitit trafił do Ligue 1. Zainteresowane jego usługami były Stade Rennais i Olympique Lyon. Żaden z tych klubów nie doszedł jednak do porozumienia z Dumą Katalonii. Później w grze pojawił się również Olympiakos, ale finalnie kto inny sięgnął po defensora.

W czwartek Barca poinformowała, że Samuel Umtiti został wypożyczony do beniaminka Serie A – US Lecce, w którym spędzi najbliższy rok. Klub nie podał szczegółów umowy, jednak według Gerarda Romero włoski klub wziął na siebie niewielką część pensji Francuza. Ponadto Lecce zobowiązało się wypłacić FC Barcelonie dodatkowe bonusy związane z występami 28-latka.

Umtiti w ubiegłym sezonie rozegrał dla Blaugrany zaledwie jeden mecz. Większość sezonu stracił na leczeniu kontuzji, która wykluczyła go z gry na wiele miesięcy. Ogółem w barwach katalońskiego klubu rozegrał 133 mecze. Zanotował w nich dwie bramki i jedną asystę.

