Pressfocus Na zdjęciu: Pierre-Emerick Aubameyang

Dobiegły końca wszystkie dywagacje na temat ostatniego wzmocnienia FC Barcelony. Pierre-Emerick Aubameyang został oficjalnie zaprezentowany przez Blaugranę. Katalończycy podali również szczegóły kontraktu Gabończyka.

Pierre-Emerick Aubameyang oficjalnie piłkarzem FC Barcelony

Napastnik podpisał kontrakt do 2025 r.

Klauzula wykupu 32-latka wynosi 100 mln euro

Barca dopięła przejście Aubameyanga

Niewątpliwie najwięcej emocji w ostatni dzień zimowego okienka doświadczyli kibice FC Barcelony. Co prawda, Ousmane Dembele został w klubie, jednak i tak udało się pozyskać kolejnego piłkarza. Pierre-Emerick Aubameyang jest już oficjalnie nowym graczem zespołu, natomiast od wtorku (1 lutego) rozpoczął też treningi pod okiem Xaviego.

Potrzeba było trochę czasu, aby ten transfer doszedł do skutku. W pewnym momencie całą operację spisano nawet na straty. Niemniej Duma Katalonii doszła do porozumienia z Arsenalem. Kanonierzy rozwiązali kontrakt z 32-latkiem, dzięki czemu finalizacja transakcji nie musiała zostać dopięta do końca stycznia.

W takim wypadku obie strony miały do wypełnienia wiele dokumentów. Wygląda na to, że wszystko poszło zgodnie z planem, co z resztą potwierdziła Barcelona.

Pierre-Emerick Aubameyang podpisał dość interesującą umowę. Napastnik związał się kontraktem ważnym do 2025 r. Pobyt zawodnika na Camp Nou może być jednak skrócony po zakończeniu sezonu 2022/23. Zapewne wszystko będzie zależało od prezentowanej przez niego formy w najbliższych miesiącach.

Do tego jest to też zabieg, który pomoże rozłożyć spłatę pensji na trzy i pół roku, jeśli następnego lata klub nie będzie zadowolony z poczynań zawodnika. Z drugiej strony klauzula wykupu “Auby” wynosi okrągłe 100 mln euro.

