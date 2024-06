Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Pierre-Emerick Aubameyang

Al-Shabab wzięło pod lupę Aubameyanga

Pierre-Emerick Aubameyang ma za sobą niezwykle udany sezon pod względem indywidualnych występów. Mimo upływu czasu 34-letni napastnik wciąż imponuję skutecznością, czego dowodem może być znakomity dorobek strzelecki w minionej kampanii. Nic więc dziwnego, że zainteresowanie Gabończykiem ponownie wyraził klub z Saudi Pro League. Warto przypomnieć, że rok temu doświadczony napastnik odrzucił możliwość przeprowadzki do Arabii Saudyjskiej.

Dziennikarz Ben Jacobs poinformował, że tamtejsze kluby nie mają zamiaru poprzestać na próbach sprowadzenia Aubameyanga. Liczne drużyny oferują mu olbrzymie pieniądze, a ze wszystkich zespołów największe zainteresowanie jest po stronie Al-Shabab, dla którego w przeszłości grał m.in. Grzegorz Krychowiak. Były klub reprezentanta Polski jest gotowy zaoferować gigantyczny kontrakt napastnikowi, aby skłonić go do zmiany decyzji i przeprowadzki na Półwysep Arabski. Ponadto klub ma dalekosiężne plany, bowiem w przyszłym sezonie zamierza włączyć się do walki o mistrzostwo kraju.

Aubameyang w zakończonym sezonie wystąpił w 51 meczach, w których strzelił 30 goli i zanotował 11 asyst. Do Olympique Marsylii trafił dopiero przed rokiem, a jego umowa obowiązuje do czerwca 2026 roku. Jeśli Al-Shabab nie uda się przekonać Gabończyka do transferu, wtedy skupią się na pozostałych celach. W notesie dyrektorów arabskiego klubu znajduje się również Rafa Silva z Benfiki, który niedawno łączony był z transferem do ligi tureckiej.