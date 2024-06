News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Conor Gallagher

Conor Gallagher przymierzany do Atletico Madryt

Przyszłość Conora Gallaghera stoi pod dużym znakiem zapytania i niewykluczone, że 24-letni pomocnik w trakcie letniego okienka transferowego zmieni barwy klubowe. Chelsea ma bowiem trudności ze spełnieniem zasad Finansowego Fair Play, a sprzedaż 14-krotnego reprezentanta Anglii mogłaby pomóc włodarzom The Blues rozwiązać te problemy. Bardzo ciekawe informacje w sprawie Conora Gallaghera przekazała Isabel Pacheco.

Dziennikarka hiszpańskiego portalu “Relevo.com” ujawniła, że zainteresowanie środkowym pomocnikiem wykazuje między innymi Atletico Madryt. Diego Simeone planuje wzmocnić środek pola, a 24-latek wydaje się ciekawą opcją. Sam piłkarz najchętniej zostałby jednak na Stamford Bridge, choć może być zmuszony do odejścia z Chelsea. Warto dodać, że angielski zawodnik zapewne otrzyma oferty również od klubów Premier League.

Conor Gallagher w ostatnim czasie był łączony z takimi ekipami jak Tottenham Hotspur oraz Aston Villa. Bilans wychowanka The Blues w minionym sezonie to 51 meczów, 7 goli i 9 asyst. Kontrakt piłkarza z londyńskim zespołem obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku. Serwis “Transfermarkt” wycenia 24-letniego pomocnika na 50 milionów euro.

Zawodnik środka pola znalazł się w kadrze reprezentacji Anglii na mistrzostwa Europy 2024.