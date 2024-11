Atletico Madryt i Aston Villa zainteresowani zawodnikiem La Liga. To duży talent

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Atletico Madryt i Aston Villa mogą mieć trudności z pozyskaniem Moleiro

Alberto Moleiro to zawodnik UD Las Palmas, który znalazł się w kręgu zainteresowań dwóch europejskich klubów: Atletico Madryt i Aston Villi. 21-letni piłkarz prezentował w ostatnich sezonach świetną dyspozycję w drużynie z Wysp Kanaryjskich.

Zespół Diego Simeone przygląda się młodym talentom, którzy mogliby pasować do jego systemu. Moleiro dzięki swojej wizji gry i zdolności do kreowania okazji może być zawodnikiem, który wniesie kreatywność do ofensywy Atletico.

Dodatkowo sprowadzenie piłkarza o profilu Moleiro mogłoby odświeżyć linię pomocy. W ostatnich latach na tej pozycji występowały trudności ze znalezieniem równowagi między defensywą a kreatywnością w ataku.

Z kolei Aston Villa, która pod wodzą Unaia Emery’ego dąży do zbudowania jak najlepszego zespołu. Angielski klub widzi w Moleiro kluczowy element swojego długoterminowego projektu.

Emery ceni piłkarzy z inteligencją taktyczną, a Moleiro pokazuje, że jest wszechstronnym i zdyscyplinowanym zawodnikiem.

UD Las Palmas nie chce sprzedawać swojego zawodnika z ważnym kontraktem do 2026 roku. Jego klauzula wykupu wynosi około 60 milionów euro.

W obecnym sezonie Moleiro wystąpił w 12. spotkaniach, w któych zanotował cztery trafienia do bramki rywala.

