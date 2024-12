fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

PSG chce aktywować klauzulę za Nico Williamsa

Nico Williams to zawodnik, który w trakcie letniej sesji transferowej przez długi czas był przez media łączony z przeprowadzką do FC Barcelony. Finalnie do takiego ruchu nie doszło. Zawodnik niewykluczone jednak, że zmieni barwy klubowe zimą, co sugeruje Fichajes.net.

Hiszpański portal przekonuje, że gotowe na aktywowanie klauzuli odstępnego w sprawie zawodnika jest Paris Saint-Germain. Klub z Paryża w ostatnich latach pożegnał między innymi: Neymara, Lionela Messiego i Kyliana Mbappe. To sprawiło, że trwają prace nad wzmocnieniem ofensywy. Głównym kandydatem do gry w ekipie z Paryża ma być Nico Williams. Jednocześnie gigant z Ligue 1 może wyłożyć na transakcję 58 milionów euro, aktywując klauzulę odstępnego zapisaną w kontrakcie zawodnika.

24-krotny reprezentant Hiszpanii to wychowanek Osasuny, który do Athletic Bilbao dołączył w lipcu 2013 roku. Z kolei latem 2021 roku trafił do pierwszej drużyny Basków. Aktualny kontrakt Nico Williamsa z klubem z San Mames obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. W tym sezonie piłkarz wystąpił łącznie w 22 spotkaniach. Zdobył w nich dwie bramki i zaliczył pięć asyst. W starciu 18. kolejki La Liga przeciwko Osasunie zawodnik zaliczył asystę przy trafieniu Gorko Garuzety. Athletc Bilbao wygrało jednym golem (2:1).

